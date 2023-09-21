فرنك سويسري إلى بات تايلاندي

تحويل CHF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٠٬٢٨٢٫٣٠ thb

1.00000 CHF = 40.28230 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:20 UTC
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CHF إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.434761.657940.9571518.2195
1GBP1.1581411.23185102.1511.661641.920121.1085221.1006
1USD0.940150.811787182.9251.34891.558720.899917.1292
1INR0.01133750.009789410.012059110.01626650.01879680.0108520.206563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / باهت تايلندي
1 CHF40.28230 THB
5 CHF201.41150 THB
10 CHF402.82300 THB
20 CHF805.64600 THB
50 CHF2014.11500 THB
100 CHF4028.23000 THB
250 CHF10070.57500 THB
500 CHF20141.15000 THB
1000 CHF40282.30000 THB
2000 CHF80564.60000 THB
5000 CHF201411.50000 THB
10000 CHF402823.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الفرنك السويسري
1 THB0.02482 CHF
5 THB0.12412 CHF
10 THB0.24825 CHF
20 THB0.49650 CHF
50 THB1.24124 CHF
100 THB2.48248 CHF
250 THB6.20620 CHF
500 THB12.41240 CHF
1000 THB24.82480 CHF
2000 THB49.64960 CHF
5000 THB124.12400 CHF
10000 THB248.24800 CHF