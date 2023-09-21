ريال برازيلي إلى بات تايلاندي

تحويل BRL إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٬٤١٤٫٦٦ thb

1.00000 BRL = 7.41466 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:22 UTC
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BRL إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / باهت تايلندي
1 BRL7.41466 THB
5 BRL37.07330 THB
10 BRL74.14660 THB
20 BRL148.29320 THB
50 BRL370.73300 THB
100 BRL741.46600 THB
250 BRL1853.66500 THB
500 BRL3707.33000 THB
1000 BRL7414.66000 THB
2000 BRL14829.32000 THB
5000 BRL37073.30000 THB
10000 BRL74146.60000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الريال البرازيلي
1 THB0.13487 BRL
5 THB0.67434 BRL
10 THB1.34868 BRL
20 THB2.69736 BRL
50 THB6.74340 BRL
100 THB13.48680 BRL
250 THB33.71700 BRL
500 THB67.43400 BRL
1000 THB134.86800 BRL
2000 THB269.73600 BRL
5000 THB674.34000 BRL
10000 THB1348.68000 BRL