10 آلاف ريال برازيلي إلى بات تايلاندي

تحويل BRL إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

10000 brl
70970.90 thb

1.00000 BRL = 7.09709 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 3:4 UTC
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BRL إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465521.667180.9537518.3949
1GBP1.168511.26015104.1671.712351.947981.1144521.4931
1USD0.92720.793556182.6621.358851.545830.884417.056
1INR0.01121690.009600010.012097510.01643860.01870070.0106990.206334

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال البرازيلي / باهت تايلندي
1 BRL7.09709 THB
5 BRL35.48545 THB
10 BRL70.97090 THB
20 BRL141.94180 THB
50 BRL354.85450 THB
100 BRL709.70900 THB
250 BRL1774.27250 THB
500 BRL3548.54500 THB
1000 BRL7097.09000 THB
2000 BRL14194.18000 THB
5000 BRL35485.45000 THB
10000 BRL70970.90000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الريال البرازيلي
1 THB0.14090 BRL
5 THB0.70452 BRL
10 THB1.40903 BRL
20 THB2.81806 BRL
50 THB7.04515 BRL
100 THB14.09030 BRL
250 THB35.22575 BRL
500 THB70.45150 BRL
1000 THB140.90300 BRL
2000 THB281.80600 BRL
5000 THB704.51500 BRL
10000 THB1409.03000 BRL