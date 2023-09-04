10 ريال برازيلي إلى بات تايلاندي

تحويل BRL إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

10 brl
70.96 thb

1.00000 BRL = 7.09608 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 3:3 UTC
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BRL إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465471.667180.953818.3954
1GBP1.168511.26015104.1671.712291.947981.1145121.4937
1USD0.92720.793556182.6621.35881.545830.884417.0565
1INR0.01121690.009600010.012097510.0164380.01870070.0106990.20634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / باهت تايلندي
1 BRL7.09608 THB
5 BRL35.48040 THB
10 BRL70.96080 THB
20 BRL141.92160 THB
50 BRL354.80400 THB
100 BRL709.60800 THB
250 BRL1774.02000 THB
500 BRL3548.04000 THB
1000 BRL7096.08000 THB
2000 BRL14192.16000 THB
5000 BRL35480.40000 THB
10000 BRL70960.80000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الريال البرازيلي
1 THB0.14092 BRL
5 THB0.70461 BRL
10 THB1.40923 BRL
20 THB2.81846 BRL
50 THB7.04615 BRL
100 THB14.09230 BRL
250 THB35.23075 BRL
500 THB70.46150 BRL
1000 THB140.92300 BRL
2000 THB281.84600 BRL
5000 THB704.61500 BRL
10000 THB1409.23000 BRL