ألف يوان صيني إلى بات تايلاندي

تحويل CNY إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
4,914.71 thb

¥1.000 CNY = ฿4.915 THB

Mid-market exchange rate at 10:30
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى THB مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9561.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.190.965
1 EUR1.0938.5181.510.8571.65691.7551.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / باهت تايلندي
1 CNY٤٫٩١٤٧١ THB
5 CNY٢٤٫٥٧٣٥٥ THB
10 CNY٤٩٫١٤٧١٠ THB
20 CNY٩٨٫٢٩٤٢٠ THB
50 CNY٢٤٥٫٧٣٥٥٠ THB
100 CNY٤٩١٫٤٧١٠٠ THB
250 CNY١٬٢٢٨٫٦٧٧٥٠ THB
500 CNY٢٬٤٥٧٫٣٥٥٠٠ THB
1000 CNY٤٬٩١٤٫٧١٠٠٠ THB
2000 CNY٩٬٨٢٩٫٤٢٠٠٠ THB
5000 CNY٢٤٬٥٧٣٫٥٥٠٠٠ THB
10000 CNY٤٩٬١٤٧٫١٠٠٠٠ THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Chinese Yuan RMB
1 THB٠٫٢٠٣٤٧ CNY
5 THB١٫٠١٧٣٦ CNY
10 THB٢٫٠٣٤٧١ CNY
20 THB٤٫٠٦٩٤٢ CNY
50 THB١٠٫١٧٣٥٥ CNY
100 THB٢٠٫٣٤٧١٠ CNY
250 THB٥٠٫٨٦٧٧٥ CNY
500 THB١٠١٫٧٣٥٥٠ CNY
1000 THB٢٠٣٫٤٧١٠٠ CNY
2000 THB٤٠٦٫٩٤٢٠٠ CNY
5000 THB١٬٠١٧٫٣٥٥٠٠ CNY
10000 THB٢٬٠٣٤٫٧١٠٠٠ CNY