Baht Tailandês (THB)

O baht tailandês é a moeda da Tailândia. Seu código é THB e também é indicada com o símbolo ฿. O baht é a décima moeda mais usada no mundo e é uma das moedas mais fortes do sudeste da Ásia. A troca de baht tailandesa mais popular é com o euro. O baht tailandês tem 6 dígitos significativos e é considerada uma moeda fiduciária.