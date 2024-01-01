泰銖 (THB)
泰銖是泰國的貨幣。它的代碼是 THB，並且使用 ฿ 符號代表。泰銖是世界上第十種最廣泛使用的貨幣，並且是東南亞最強勢的貨幣之一。最普遍的泰銖兌換貨幣是歐元。泰銖有 6 位有效的貨幣轉換系數。它被視為法定貨幣。
貨幣名稱
泰銖
貨幣符號
฿
|姓名
|泰銖 (THB)
|符號
|฿
|輔幣單位
|撒丹（Satang）
|輔幣符號
|สตางค์
|常用鈔票
|฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|常用硬幣
|฿1, ฿2, ฿5, ฿10
|央行
|泰國央行
|使用者
|泰國、老撾、柬埔寨、緬甸
泰銖（THB）的實用資料泰國貨幣的發展可以追溯到拉達那哥欣（Rattankosin）時代，標誌着工廠製標準硬幣及紙幣的誕生。紙幣於1853年以皇家本票形式首次亮相，外國銀行紙幣則緊隨其後。1857年，泰國購入首台鑄幣機，並開始鑄造泰國銀幣。1897年，鑄幣流程得到簡化；在十進制銀本位金融貨幣制度下，泰國將11種面額貨幣簡化為「撒丹」（satang）與「泰銖」（baht）兩種。
泰銖與國際貨幣
泰銖最初以8泰銖兌1英鎊的固定匯率與英鎊掛鉤，直到1880年為止。隨後，該匯率經歷多次調整，泰銖更在第二次世界大戰期間與日元掛鉤。戰後，泰銖匯率為20.8泰銖兌1美元，並在1978年升至20泰銖兌1美元，然後於1984年調整至25泰銖。
1997年，泰國爆發金融危機，導致泰銖貶值50%並強制採用浮動匯率制度。在這次經濟崩潰後，泰銖匯價逐漸穩定下來。
泰銖的現代歷史
儘管泰銖只是泰國的法定貨幣，但亦可在老撾、柬埔寨和緬甸自由使用。
2006年12月19日，泰國央行實施外匯管制，造成巨大的離岸和在岸匯率差異，導致上述市場之間的匯價相差高達10%。然而，大部分管制措施已於2008年3月3日取消，離岸與在岸匯率之間的巨大差異亦已消除。