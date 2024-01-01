泰銖 (THB)

泰銖是泰國的貨幣。它的代碼是 THB，並且使用 ฿ 符號代表。泰銖是世界上第十種最廣泛使用的貨幣，並且是東南亞最強勢的貨幣之一。最普遍的泰銖兌換貨幣是歐元。泰銖有 6 位有效的貨幣轉換系數。它被視為法定貨幣。