Name thailändischer Baht ( THB ) Symbol ฿ Kleine Einheit Satang Kleines Einheitensymbol สตางค์ Häufig verwendete Banknoten ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000 Häufig verwendete Münzen ฿1, ฿2, ฿5, ฿10 Zentralbank Bank of Thailand Nutzer Thailand, Laos, Kambodscha, Myanmar

thailändischer Baht (THB) – die Fakten-Tabelle Die Entwicklung der Währung in Thailand geht auf die Rattankosin-Ära zurück, in der die offizielle Ausgabe von standardisierten, fabrikmäßig hergestellten Münzen und Banknoten begann. Papiergeld kam erstmals 1853 in Form von königlichen Schuldscheinen auf den Markt, gefolgt von Banknoten ausländischer Banken. Im Jahr 1857 erwarb Thailand seine erste Münzprägemaschine und begann mit der Prägung thailändischer Silbermünzen. Die Vereinfachung der Münzprägung erfolgte 1897, als die 11 Währungseinheiten in zwei – Satang und Baht – unter einem dezimalisierten Silberstandardsystem zusammengefasst wurden.