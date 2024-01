Rand da África do Sul (ZAR)

O rand sul-africano é a moeda da África do Sul. Seu símbolo é simplesmente "R" e seu código de moeda é ZAR, do holandês "zuid-afrikaanse rand", ou rand sul-africano. O Rand é uma moeda fiduciária e seu fator de conversão tem 6 dígitos significativos. A conversão de rand sul-africano mais popular é com o dólar americano. O rand é a 18ª moeda mais negociada do mundo.