Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)

De Zuid-Afrikaanse rand is de munteenheid van Zuid-Afrika. Het symbool is simpelweg 'R', en de valutacode is ZAR. De rand is een fiduciaire valuta en de omrekenfactor gaat tot 6 significante cijfers. De Zuid-Afrikaanse rand wordt het meest gewisseld met de Amerikaanse dollar, en het is de 18de meest verhandelde valuta in de wereld.