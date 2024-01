Mexicaanse peso (MXN)

De Mexicaanse peso is de munteenheid van Mexico. De valutacode is MXN en het symbool is $. Om het te onderscheiden van ander valuta die het $ symbool gebruiken wordt het voor de peso soms ook geschreven als M$, MX$, of MEX$. De code MXN is een vervanger voor de voormalig gebruikte code MXP. De peso heeft een omrekenfactor van 6 significante cijfers, en het is een fiduciaire valuta. De peso wordt het meest gewisseld tegen de Amerikaanse dollar.