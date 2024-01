Braziliaanse real (BRL)

De Braziliaanse real is de officiële munteenheid van Brazilië. De real werd ingevoerd op 1 juli 1994 om de cruzeiro te vervangen, en de strijd aan te binden tegen de hoge inflatie. De valutacode van de Braziliaanse real is BRL, en het bijbehorende symbool R$. Het meervoud van real is "reais".