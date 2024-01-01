Бразильский реал (BRL)

Бразильский реал — это официальная валюта Бразилии. Она была введена в оборот для борьбы с высокой инфляцией и заменила крузейро 1 июля 1994 года. Код валюты — BRL; символ — R$. Множественное число — “reais”.

Название валюты

Бразильский реал

R$

Обменный курс для BRL

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из BRL0.18047 0.16522 0.13902 15.09330 28.21810 15.87740 0.26797 3.28213
В BRL5.54095 6.05266 7.19298 0.06625 0.03544 0.06298 3.73183 0.30468

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