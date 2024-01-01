Бразильский реал (BRL)
Бразильский реал — это официальная валюта Бразилии. Она была введена в оборот для борьбы с высокой инфляцией и заменила крузейро 1 июля 1994 года. Код валюты — BRL; символ — R$. Множественное число — “reais”.
Название валюты
Бразильский реал
Символ валюты
R$
Обменный курс для BRL
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из BRL
|0.18047
|0.16522
|0.13902
|15.09330
|28.21810
|15.87740
|0.26797
|3.28213
|В BRL
|5.54095
|6.05266
|7.19298
|0.06625
|0.03544
|0.06298
|3.73183
|0.30468
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