Бразильские реалы в сейшельские рупии

Сконвертируйте BRL в SCR по реальному обменному курсу

1 000 brl
2 500,86 scr

R$1,000 BRL = ₨2,501 SCR

Среднерыночный курс в 19:42
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,75552,7555
Низкий2,40612,4061
В среднем2,55872,6117
Изменить-2.74%-4.68%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к SCR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к SCR составил 2,7555, а минимальный — 2,4061. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,5587. Изменение курса BRL к SCR в процентном соотношении составило -2.74.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к SCR составил 2,7555, а минимальный — 2,4061. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6117. Изменение курса BRL к SCR в процентном соотношении составило -4.68.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1831,4941,6260,96719,624
1 GBP1,18811,294108,3111,7751,9311,14923,31
1 USD0,9180,773183,6731,3711,4920,88718,008
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Сейшельская рупия
1 BRL2,50086 SCR
5 BRL12,50430 SCR
10 BRL25,00860 SCR
20 BRL50,01720 SCR
50 BRL125,04300 SCR
100 BRL250,08600 SCR
250 BRL625,21500 SCR
500 BRL1 250,43000 SCR
1000 BRL2 500,86000 SCR
2000 BRL5 001,72000 SCR
5000 BRL12 504,30000 SCR
10000 BRL25 008,60000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Бразильский реал
1 SCR0,39986 BRL
5 SCR1,99932 BRL
10 SCR3,99863 BRL
20 SCR7,99726 BRL
50 SCR19,99315 BRL
100 SCR39,98630 BRL
250 SCR99,96575 BRL
500 SCR199,93150 BRL
1000 SCR399,86300 BRL
2000 SCR799,72600 BRL
5000 SCR1 999,31500 BRL
10000 SCR3 998,63000 BRL