Австралийские доллары в сейшельские рупии

Сконвертируйте AUD в SCR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₨9,188 SCR

Среднерыночный курс в 19:49
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График изменения обменного курса AUD к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 AUD в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,100610,1818
Низкий8,74718,7471
В среднем9,22029,2979
Изменение-1.75%-0.63%
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Соотношение 1 AUD к SCR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к SCR составил 10,1006, а минимальный — 8,7471. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,2202. Изменение курса AUD к SCR в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к SCR составил 10,1818, а минимальный — 8,7471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,2979. Изменение курса AUD к SCR в процентном соотношении составило -0.63.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9461,2052,168197,2041,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Сейшельская рупия
1 AUD9,18756 SCR
5 AUD45,93780 SCR
10 AUD91,87560 SCR
20 AUD183,75120 SCR
50 AUD459,37800 SCR
100 AUD918,75600 SCR
250 AUD2 296,89000 SCR
500 AUD4 593,78000 SCR
1000 AUD9 187,56000 SCR
2000 AUD18 375,12000 SCR
5000 AUD45 937,80000 SCR
10000 AUD91 875,60000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Австралийский доллар
1 SCR0,10884 AUD
5 SCR0,54422 AUD
10 SCR1,08843 AUD
20 SCR2,17686 AUD
50 SCR5,44215 AUD
100 SCR10,88430 AUD
250 SCR27,21075 AUD
500 SCR54,42150 AUD
1000 SCR108,84300 AUD
2000 SCR217,68600 AUD
5000 SCR544,21500 AUD
10000 SCR1 088,43000 AUD