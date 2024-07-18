Евро в сейшельские рупии

Сконвертируйте EUR в SCR по реальному обменному курсу

1 000 eur
15 222,10 scr

€1,000 EUR = ₨15,22 SCR

Среднерыночный курс в 14:45
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1 EUR в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,299916,2999
Низкий14,577214,1863
В среднем15,131514,8950
Изменить0.85%4.19%
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Соотношение 1 EUR к SCR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к SCR составил 16,2999, а минимальный — 14,5772. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,1315. Изменение курса EUR к SCR в процентном соотношении составило 0.85.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к SCR составил 16,2999, а минимальный — 14,1863. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,8950. Изменение курса EUR к SCR в процентном соотношении составило 4.19.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,484156,523,928
1 GBP1,29811,1481,778108,5821,927203,2335,101
1 CHF1,1310,87111,54994,6031,679177,0694,444
1 CAD0,730,5620,645161,0641,084114,2942,868

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Сейшельская рупия
1 EUR15,22210 SCR
5 EUR76,11050 SCR
10 EUR152,22100 SCR
20 EUR304,44200 SCR
50 EUR761,10500 SCR
100 EUR1 522,21000 SCR
250 EUR3 805,52500 SCR
500 EUR7 611,05000 SCR
1000 EUR15 222,10000 SCR
2000 EUR30 444,20000 SCR
5000 EUR76 110,50000 SCR
10000 EUR152 221,00000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Евро
1 SCR0,06569 EUR
5 SCR0,32847 EUR
10 SCR0,65694 EUR
20 SCR1,31388 EUR
50 SCR3,28471 EUR
100 SCR6,56941 EUR
250 SCR16,42353 EUR
500 SCR32,84705 EUR
1000 SCR65,69410 EUR
2000 SCR131,38820 EUR
5000 SCR328,47050 EUR
10000 SCR656,94100 EUR