История обменного курса евро–сейшельские рупии

Обменный курс евро/сейшельские рупии сейчас составляет 15,153, отражая изменение в размере 0.955% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.471% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 16,345, и минимумом, равным 14,824, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -8.540% уменьшение стоимости.