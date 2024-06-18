اليورو إلى روبية سيشيلية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى روبية سيشيلية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى روبية سيشيلية (SCR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and SCR historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى روبية سيشيلية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى روبية سيشيلية is currently ١٥٫٠٨٧ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.177% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى روبية سيشيلية has fluctuated between a high of ١٦٫١١٦ on 18-06-2024 and a low of ١٤٫٥١٢ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a 8.396% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى روبية سيشيلية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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