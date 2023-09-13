1 тысяча евро в сейшельские рупии

Сконвертируйте EUR в SCR по реальному обменному курсу

1 000 eur
15 355,70 scr

1.00000 EUR = 15.35570 SCR

Среднерыночный курс в 16:33 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса EUR к SCR

1 мин. назад 1 EUR → 0 SCR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.074389.10371.455141.670370.9583518.4092
1GBP1.1633311.2497103.6521.692721.943091.1148821.4149
1USD0.930850.800192182.94121.35451.554850.8920517.136
1INR0.01122290.00964770.012056710.01633080.01874640.01075520.206604

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Евро / Сейшельская рупия
1 EUR15.35570 SCR
5 EUR76.77850 SCR
10 EUR153.55700 SCR
20 EUR307.11400 SCR
50 EUR767.78500 SCR
100 EUR1535.57000 SCR
250 EUR3838.92500 SCR
500 EUR7677.85000 SCR
1000 EUR15355.70000 SCR
2000 EUR30711.40000 SCR
5000 EUR76778.50000 SCR
10000 EUR153557.00000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Евро
1 SCR0.06512 EUR
5 SCR0.32561 EUR
10 SCR0.65122 EUR
20 SCR1.30245 EUR
50 SCR3.25611 EUR
100 SCR6.51223 EUR
250 SCR16.28057 EUR
500 SCR32.56115 EUR
1000 SCR65.12230 EUR
2000 SCR130.24460 EUR
5000 SCR325.61150 EUR
10000 SCR651.22300 EUR