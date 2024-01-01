Чешские кроны в сейшельские рупии

Сконвертируйте CZK в SCR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₨0,5871 SCR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 CZK в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,64880,6488
Низкий0,56480,5648
В среднем0,59460,6043
Изменение-5.68%-2.66%
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Соотношение 1 CZK к SCR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SCR составил 0,6488, а минимальный — 0,5648. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5946. Изменение курса CZK к SCR в процентном соотношении составило -5.68.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SCR составил 0,6488, а минимальный — 0,5648. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6043. Изменение курса CZK к SCR в процентном соотношении составило -2.66.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Сейшельская рупия
1 CZK0,58711 SCR
5 CZK2,93556 SCR
10 CZK5,87111 SCR
20 CZK11,74222 SCR
50 CZK29,35555 SCR
100 CZK58,71110 SCR
250 CZK146,77775 SCR
500 CZK293,55550 SCR
1000 CZK587,11100 SCR
2000 CZK1 174,22200 SCR
5000 CZK2 935,55500 SCR
10000 CZK5 871,11000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Чешская крона
1 SCR1,70326 CZK
5 SCR8,51630 CZK
10 SCR17,03260 CZK
20 SCR34,06520 CZK
50 SCR85,16300 CZK
100 SCR170,32600 CZK
250 SCR425,81500 CZK
500 SCR851,63000 CZK
1000 SCR1 703,26000 CZK
2000 SCR3 406,52000 CZK
5000 SCR8 516,30000 CZK
10000 SCR17 032,60000 CZK