История обменного курса чешская крона–сейшельские рупии

Обменный курс чешские кроны/сейшельские рупии сейчас составляет 0,587, отражая изменение в размере 1.294% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.496% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,642, и минимумом, равным 0,571, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 9.223%.