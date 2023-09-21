يورو إلى روبية سيشيلية

تحويل EUR إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
14487.70 scr

1.00000 EUR = 14.48770 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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EUR إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / روبية سيشيل
1 EUR14.48770 SCR
5 EUR72.43850 SCR
10 EUR144.87700 SCR
20 EUR289.75400 SCR
50 EUR724.38500 SCR
100 EUR1448.77000 SCR
250 EUR3621.92500 SCR
500 EUR7243.85000 SCR
1000 EUR14487.70000 SCR
2000 EUR28975.40000 SCR
5000 EUR72438.50000 SCR
10000 EUR144877.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / اليورو
1 SCR0.06902 EUR
5 SCR0.34512 EUR
10 SCR0.69024 EUR
20 SCR1.38048 EUR
50 SCR3.45121 EUR
100 SCR6.90241 EUR
250 SCR17.25603 EUR
500 SCR34.51205 EUR
1000 SCR69.02410 EUR
2000 SCR138.04820 EUR
5000 SCR345.12050 EUR
10000 SCR690.24100 EUR