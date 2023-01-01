روبية هندية إلى روبية سيشيلية

تحويل INR إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٦٤٢٫٤٦ scr

1.00000 INR = 0.16425 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:50 UTC
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INR إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063288.16591.433621.655430.957318.2095
1GBP1.1579411.23115102.0931.660081.916931.108521.086
1USD0.940550.812249182.9251.34841.557030.900417.1271
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626050.01877630.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / روبية سيشيل
1 INR0.16425 SCR
5 INR0.82123 SCR
10 INR1.64246 SCR
20 INR3.28492 SCR
50 INR8.21230 SCR
100 INR16.42460 SCR
250 INR41.06150 SCR
500 INR82.12300 SCR
1000 INR164.24600 SCR
2000 INR328.49200 SCR
5000 INR821.23000 SCR
10000 INR1642.46000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الروبية الهندية
1 SCR6.08843 INR
5 SCR30.44215 INR
10 SCR60.88430 INR
20 SCR121.76860 INR
50 SCR304.42150 INR
100 SCR608.84300 INR
250 SCR1522.10750 INR
500 SCR3044.21500 INR
1000 SCR6088.43000 INR
2000 SCR12176.86000 INR
5000 SCR30442.15000 INR
10000 SCR60884.30000 INR