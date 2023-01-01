يوان صيني إلى روبية سيشيلية

تحويل CNY إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬٨٦٤٫٩٦ scr

1.00000 CNY = 1.86496 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روبية سيشيل
1 CNY1.86496 SCR
5 CNY9.32480 SCR
10 CNY18.64960 SCR
20 CNY37.29920 SCR
50 CNY93.24800 SCR
100 CNY186.49600 SCR
250 CNY466.24000 SCR
500 CNY932.48000 SCR
1000 CNY1864.96000 SCR
2000 CNY3729.92000 SCR
5000 CNY9324.80000 SCR
10000 CNY18649.60000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Chinese Yuan RMB
1 SCR0.53620 CNY
5 SCR2.68102 CNY
10 SCR5.36204 CNY
20 SCR10.72408 CNY
50 SCR26.81020 CNY
100 SCR53.62040 CNY
250 SCR134.05100 CNY
500 SCR268.10200 CNY
1000 SCR536.20400 CNY
2000 SCR1072.40800 CNY
5000 SCR2681.02000 CNY
10000 SCR5362.04000 CNY