ريال برازيلي إلى روبية سيشيلية

تحويل BRL إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٬٧٩٠٫٨٩ scr

1.00000 BRL = 2.79089 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BRL إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.063988.46861.435631.659360.9575518.2146
1GBP1.1575411.2316102.4141.661921.920921.108421.0857
1USD0.939950.811952183.1551.34941.55970.9000517.1206
1INR0.01130340.009764320.012025710.01622750.01875650.01082380.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / روبية سيشيل
1 BRL2.79089 SCR
5 BRL13.95445 SCR
10 BRL27.90890 SCR
20 BRL55.81780 SCR
50 BRL139.54450 SCR
100 BRL279.08900 SCR
250 BRL697.72250 SCR
500 BRL1395.44500 SCR
1000 BRL2790.89000 SCR
2000 BRL5581.78000 SCR
5000 BRL13954.45000 SCR
10000 BRL27908.90000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الريال البرازيلي
1 SCR0.35831 BRL
5 SCR1.79154 BRL
10 SCR3.58309 BRL
20 SCR7.16618 BRL
50 SCR17.91545 BRL
100 SCR35.83090 BRL
250 SCR89.57725 BRL
500 SCR179.15450 BRL
1000 SCR358.30900 BRL
2000 SCR716.61800 BRL
5000 SCR1791.54500 BRL
10000 SCR3583.09000 BRL