كرونة نروجية إلى روبية سيشيلية

تحويل NOK إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1334.54 scr

1.00000 NOK = 1.33454 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:17 UTC
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NOK إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.662950.964518.3586
1GBP1.15311.22875101.8381.656111.917381.1120721.1674
1USD0.938350.813835182.87951.34781.560430.90517.2268
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626220.01882770.01091950.207854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / روبية سيشيل
1 NOK1.33454 SCR
5 NOK6.67270 SCR
10 NOK13.34540 SCR
20 NOK26.69080 SCR
50 NOK66.72700 SCR
100 NOK133.45400 SCR
250 NOK333.63500 SCR
500 NOK667.27000 SCR
1000 NOK1334.54000 SCR
2000 NOK2669.08000 SCR
5000 NOK6672.70000 SCR
10000 NOK13345.40000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / كروني نرويجي
1 SCR0.74932 NOK
5 SCR3.74661 NOK
10 SCR7.49323 NOK
20 SCR14.98646 NOK
50 SCR37.46615 NOK
100 SCR74.93230 NOK
250 SCR187.33075 NOK
500 SCR374.66150 NOK
1000 SCR749.32300 NOK
2000 SCR1498.64600 NOK
5000 SCR3746.61500 NOK
10000 SCR7493.23000 NOK