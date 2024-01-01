Norveç kronundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → SCR çevirin

1.000 nok
1.263,54 scr

1.00000 NOK = 1.26354 SCR

15:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.0771589.42341.453021.651940.94776518.385
1 GBP1.1688511.25905104.5241.69841.930911.1077921.4897
1 USD0.928350.79425183.01851.348951.533620.8798517.0682
1 INR0.01118280.009567140.012045510.01624880.01847330.01059820.205595

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Seyşeller Rupisi
1 NOK1.26354 SCR
5 NOK6.31770 SCR
10 NOK12.63540 SCR
20 NOK25.27080 SCR
50 NOK63.17700 SCR
100 NOK126.35400 SCR
250 NOK315.88500 SCR
500 NOK631.77000 SCR
1000 NOK1263.54000 SCR
2000 NOK2527.08000 SCR
5000 NOK6317.70000 SCR
10000 NOK12635.40000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Norveç Kronu
1 SCR0.79143 NOK
5 SCR3.95714 NOK
10 SCR7.91427 NOK
20 SCR15.82854 NOK
50 SCR39.57135 NOK
100 SCR79.14270 NOK
250 SCR197.85675 NOK
500 SCR395.71350 NOK
1000 SCR791.42700 NOK
2000 SCR1582.85400 NOK
5000 SCR3957.13500 NOK
10000 SCR7914.27000 NOK