Yeni İsrail şekelinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → SCR çevirin

1.000 ils
3.944 scr

1.00000 ILS = 3.94400 SCR

06:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853691.073189.08041.453351.653210.94934518.3348
1 GBP1.1713911.25705104.351.702491.93661.1120521.4777
1 USD0.931850.795513183.01221.354351.540590.8846517.0858
1 INR0.01122580.009583090.012046410.01631510.01855870.01065690.205823

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Yeni İsrail şekelinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Seyşeller Rupisi
1 ILS3.94400 SCR
5 ILS19.72000 SCR
10 ILS39.44000 SCR
20 ILS78.88000 SCR
50 ILS197.20000 SCR
100 ILS394.40000 SCR
250 ILS986.00000 SCR
500 ILS1972.00000 SCR
1000 ILS3944.00000 SCR
2000 ILS7888.00000 SCR
5000 ILS19720.00000 SCR
10000 ILS39440.00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 SCR0.25355 ILS
5 SCR1.26775 ILS
10 SCR2.53549 ILS
20 SCR5.07098 ILS
50 SCR12.67745 ILS
100 SCR25.35490 ILS
250 SCR63.38725 ILS
500 SCR126.77450 ILS
1000 SCR253.54900 ILS
2000 SCR507.09800 ILS
5000 SCR1267.74500 ILS
10000 SCR2535.49000 ILS