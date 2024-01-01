Türk lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → SCR çevirin

1.000 try
441,56 scr

1.00000 TRY = 0.44156 SCR

23:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0775589.44331.450491.650790.947918.3649
1 GBP1.169611.26035104.6171.696561.930831.1086721.4804
1 USD0.9280.79343183.00621.34611.531980.8796517.0432
1 INR0.01118030.009558690.012047310.01621690.01845620.01059740.205324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Seyşeller Rupisi
1 TRY0.44156 SCR
5 TRY2.20779 SCR
10 TRY4.41558 SCR
20 TRY8.83116 SCR
50 TRY22.07790 SCR
100 TRY44.15580 SCR
250 TRY110.38950 SCR
500 TRY220.77900 SCR
1000 TRY441.55800 SCR
2000 TRY883.11600 SCR
5000 TRY2207.79000 SCR
10000 TRY4415.58000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Türk Lirası
1 SCR2.26471 TRY
5 SCR11.32355 TRY
10 SCR22.64710 TRY
20 SCR45.29420 TRY
50 SCR113.23550 TRY
100 SCR226.47100 TRY
250 SCR566.17750 TRY
500 SCR1132.35500 TRY
1000 SCR2264.71000 TRY
2000 SCR4529.42000 TRY
5000 SCR11323.55000 TRY
10000 SCR22647.10000 TRY