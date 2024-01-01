bin Türk lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → SCR çevirin

1.000 try
416,85 scr

1,000 TRY = 0,4168 SCR

02:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8881,4661,6450,97417,671
1 GBP1,1711,246103,9871,7151,9241,13920,673
1 USD0,9390,803183,4671,3761,5440,91416,593
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Seyşeller Rupisi
1 TRY0,41685 SCR
5 TRY2,08424 SCR
10 TRY4,16847 SCR
20 TRY8,33694 SCR
50 TRY20,84235 SCR
100 TRY41,68470 SCR
250 TRY104,21175 SCR
500 TRY208,42350 SCR
1000 TRY416,84700 SCR
2000 TRY833,69400 SCR
5000 TRY2.084,23500 SCR
10000 TRY4.168,47000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Türk Lirası
1 SCR2,39896 TRY
5 SCR11,99480 TRY
10 SCR23,98960 TRY
20 SCR47,97920 TRY
50 SCR119,94800 TRY
100 SCR239,89600 TRY
250 SCR599,74000 TRY
500 SCR1.199,48000 TRY
1000 SCR2.398,96000 TRY
2000 SCR4.797,92000 TRY
5000 SCR11.994,80000 TRY
10000 SCR23.989,60000 TRY