250 Seyşeller rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SCR → TRY çevirin

250 scr
553,34 try

1,000₨ SCR = 2,213TL TRY

14:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,48052,4805
Düşük2,20922,2092
Ortalama2,35162,3539
Değişim-5.60%-6.59%
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1 SCR → TRY istatistikleri

SCR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4805, en düşük 2,2092 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3516 oldu. SCR → TRY kurundaki değişiklik -5.60 değerindeydi.

SCR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4805, en düşük 2,2092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3539 oldu. SCR → TRY kurundaki değişiklik -6.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,4221,511,670,9420,733
1 GBP1,17611,283107,5021,7761,9641,10524,38
1 USD0,9160,779183,7731,3841,530,86118,998
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Türk Lirası
1 SCR2,21335 TRY
5 SCR11,06675 TRY
10 SCR22,13350 TRY
20 SCR44,26700 TRY
50 SCR110,66750 TRY
100 SCR221,33500 TRY
250 SCR553,33750 TRY
500 SCR1.106,67500 TRY
1000 SCR2.213,35000 TRY
2000 SCR4.426,70000 TRY
5000 SCR11.066,75000 TRY
10000 SCR22.133,50000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Seyşeller Rupisi
1 TRY0,45180 SCR
5 TRY2,25902 SCR
10 TRY4,51804 SCR
20 TRY9,03608 SCR
50 TRY22,59020 SCR
100 TRY45,18040 SCR
250 TRY112,95100 SCR
500 TRY225,90200 SCR
1000 TRY451,80400 SCR
2000 TRY903,60800 SCR
5000 TRY2.259,02000 SCR
10000 TRY4.518,04000 SCR