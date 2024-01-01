Seyşeller rupisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile SCR → ZAR çevirin

1.000 scr
1.368,09 zar

1.00000 SCR = 1.36809 ZAR

20:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549151.076989.38141.450961.651560.94756518.3571
1 GBP1.1697111.25965104.5491.697191.931831.1083721.4722
1 USD0.92860.793871182.99881.347351.533620.8798517.0462
1 INR0.0111880.009564850.012048410.01623340.01847770.01060080.205379

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Seyşeller rupisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Güney Afrika Randı
1 SCR1.36809 ZAR
5 SCR6.84045 ZAR
10 SCR13.68090 ZAR
20 SCR27.36180 ZAR
50 SCR68.40450 ZAR
100 SCR136.80900 ZAR
250 SCR342.02250 ZAR
500 SCR684.04500 ZAR
1000 SCR1368.09000 ZAR
2000 SCR2736.18000 ZAR
5000 SCR6840.45000 ZAR
10000 SCR13680.90000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Seyşeller Rupisi
1 ZAR0.73094 SCR
5 ZAR3.65473 SCR
10 ZAR7.30945 SCR
20 ZAR14.61890 SCR
50 ZAR36.54725 SCR
100 ZAR73.09450 SCR
250 ZAR182.73625 SCR
500 ZAR365.47250 SCR
1000 ZAR730.94500 SCR
2000 ZAR1461.89000 SCR
5000 ZAR3654.72500 SCR
10000 ZAR7309.45000 SCR