5.000 Seyşeller rupisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile SCR → ZAR çevirin

5.000 scr
6.399,20 zar

1,000₨ SCR = 1,280R ZAR

14:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,36161,4044
Düşük1,20151,2015
Ortalama1,30231,3249
Değişim-3.54%-5.61%
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1 SCR → ZAR istatistikleri

SCR → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3616, en düşük 1,2015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3023 oldu. SCR → ZAR kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

SCR → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4044, en düşük 1,2015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3249 oldu. SCR → ZAR kurundaki değişiklik -5.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8521,09291,4631,5121,6740,93920,744
1 GBP1,17411,282107,3971,7751,9651,10224,357
1 USD0,9160,78183,7771,3851,5330,8619
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Güney Afrika Randı
1 SCR1,27984 ZAR
5 SCR6,39920 ZAR
10 SCR12,79840 ZAR
20 SCR25,59680 ZAR
50 SCR63,99200 ZAR
100 SCR127,98400 ZAR
250 SCR319,96000 ZAR
500 SCR639,92000 ZAR
1000 SCR1.279,84000 ZAR
2000 SCR2.559,68000 ZAR
5000 SCR6.399,20000 ZAR
10000 SCR12.798,40000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Seyşeller Rupisi
1 ZAR0,78135 SCR
5 ZAR3,90674 SCR
10 ZAR7,81348 SCR
20 ZAR15,62696 SCR
50 ZAR39,06740 SCR
100 ZAR78,13480 SCR
250 ZAR195,33700 SCR
500 ZAR390,67400 SCR
1000 ZAR781,34800 SCR
2000 ZAR1.562,69600 SCR
5000 ZAR3.906,74000 SCR
10000 ZAR7.813,48000 SCR