2.000 Güney Afrika randından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → SCR çevirin

2.000 zar
1.518,74 scr

1,000R ZAR = 0,7594₨ SCR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SCR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,83230,8323
Düşük0,73440,7121
Ortalama0,76840,7556
Değişim0.97%1.80%
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1 ZAR → SCR istatistikleri

ZAR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8323, en düşük 0,7344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7684 oldu. ZAR → SCR kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

ZAR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8323, en düşük 0,7121 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7556 oldu. ZAR → SCR kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Seyşeller Rupisi
1 ZAR0,75937 SCR
5 ZAR3,79685 SCR
10 ZAR7,59370 SCR
20 ZAR15,18740 SCR
50 ZAR37,96850 SCR
100 ZAR75,93700 SCR
250 ZAR189,84250 SCR
500 ZAR379,68500 SCR
1000 ZAR759,37000 SCR
2000 ZAR1.518,74000 SCR
5000 ZAR3.796,85000 SCR
10000 ZAR7.593,70000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Güney Afrika Randı
1 SCR1,31688 ZAR
5 SCR6,58440 ZAR
10 SCR13,16880 ZAR
20 SCR26,33760 ZAR
50 SCR65,84400 ZAR
100 SCR131,68800 ZAR
250 SCR329,22000 ZAR
500 SCR658,44000 ZAR
1000 SCR1.316,88000 ZAR
2000 SCR2.633,76000 ZAR
5000 SCR6.584,40000 ZAR
10000 SCR13.168,80000 ZAR