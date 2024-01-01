Seyşeller rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → USD çevirin

1.000 scr
72,50 usd

1.00000 SCR = 0.07250 USD

20:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0768589.37381.450791.651480.94758518.3561
1 GBP1.1697211.25965104.5451.697061.931831.1084121.4721
1 USD0.92860.793871182.99561.347251.533620.8799517.0461
1 INR0.0111890.009565220.012048810.01623280.01847840.01060240.205386

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / ABD Doları
1 SCR0.07250 USD
5 SCR0.36250 USD
10 SCR0.72500 USD
20 SCR1.45000 USD
50 SCR3.62500 USD
100 SCR7.24999 USD
250 SCR18.12498 USD
500 SCR36.24995 USD
1000 SCR72.49990 USD
2000 SCR144.99980 USD
5000 SCR362.49950 USD
10000 SCR724.99900 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Seyşeller Rupisi
1 USD13.79310 SCR
5 USD68.96550 SCR
10 USD137.93100 SCR
20 USD275.86200 SCR
50 USD689.65500 SCR
100 USD1379.31000 SCR
250 USD3448.27500 SCR
500 USD6896.55000 SCR
1000 USD13793.10000 SCR
2000 USD27586.20000 SCR
5000 USD68965.50000 SCR
10000 USD137931.00000 SCR