Сейшельские рупии в долларов сша

Сконвертируйте SCR в USD по реальному обменному курсу

1 000 scr
77,43 usd

1.00000 SCR = 0.07743 USD

Среднерыночный курс в 5:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SCR к USD

1 мин. назад 1 SCR → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86241.0741589.091.457191.676130.9573518.533
1GBP1.1595511.24555103.3061.689711.943591.110121.4902
1USD0.9310.802858182.941.35661.560430.891317.2536
1INR0.01122460.009679990.012056910.01635640.01881390.01074630.208025

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сейшельская рупия

SCR в USD

SCR в EUR

SCR в GBP

SCR в INR

SCR в JPY

SCR в RUB

SCR в AUD

SCR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сейшельская рупия / Доллар США
1 SCR0.07743 USD
5 SCR0.38714 USD
10 SCR0.77429 USD
20 SCR1.54858 USD
50 SCR3.87145 USD
100 SCR7.74290 USD
250 SCR19.35725 USD
500 SCR38.71450 USD
1000 SCR77.42900 USD
2000 SCR154.85800 USD
5000 SCR387.14500 USD
10000 SCR774.29000 USD
Обменные курсы Доллар США / Сейшельская рупия
1 USD12.91510 SCR
5 USD64.57550 SCR
10 USD129.15100 SCR
20 USD258.30200 SCR
50 USD645.75500 SCR
100 USD1291.51000 SCR
250 USD3228.77500 SCR
500 USD6457.55000 SCR
1000 USD12915.10000 SCR
2000 USD25830.20000 SCR
5000 USD64575.50000 SCR
10000 USD129151.00000 SCR