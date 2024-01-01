100 Seyşeller rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → USD çevirin

100 scr
6,67 usd

1,000₨ SCR = 0,06672$ USD

14:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07480,0748
Düşük0,06670,0667
Ortalama0,07140,0722
Değişim-7.34%-8.93%
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1 SCR → USD istatistikleri

SCR → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0748, en düşük 0,0667 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0714 oldu. SCR → USD kurundaki değişiklik -7.34 değerindeydi.

SCR → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0748, en düşük 0,0667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0722 oldu. SCR → USD kurundaki değişiklik -8.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,4591,5111,6720,93920,744
1 GBP1,17511,282107,4611,7751,9651,10324,373
1 USD0,9160,78183,81,3841,5320,8619,007
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / ABD Doları
1 SCR0,06672 USD
5 SCR0,33361 USD
10 SCR0,66721 USD
20 SCR1,33443 USD
50 SCR3,33607 USD
100 SCR6,67214 USD
250 SCR16,68035 USD
500 SCR33,36070 USD
1000 SCR66,72140 USD
2000 SCR133,44280 USD
5000 SCR333,60700 USD
10000 SCR667,21400 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Seyşeller Rupisi
1 USD14,98770 SCR
5 USD74,93850 SCR
10 USD149,87700 SCR
20 USD299,75400 SCR
50 USD749,38500 SCR
100 USD1.498,77000 SCR
250 USD3.746,92500 SCR
500 USD7.493,85000 SCR
1000 USD14.987,70000 SCR
2000 USD29.975,40000 SCR
5000 USD74.938,50000 SCR
10000 USD149.877,00000 SCR