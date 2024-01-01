Seyşeller rupisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile SCR → GBP çevirin

1.000 scr
57,98 gbp

1.00000 SCR = 0.05798 GBP

20:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.076989.38111.450961.651560.94757518.3567
1 GBP1.1697411.25965104.5491.697191.931831.1084221.4719
1 USD0.92860.793871182.99851.347351.533620.8799517.0459
1 INR0.0111880.009564890.012048410.01623340.01847770.0106020.205376

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İngiliz Pound Sterlini
1 SCR0.05798 GBP
5 SCR0.28992 GBP
10 SCR0.57985 GBP
20 SCR1.15969 GBP
50 SCR2.89922 GBP
100 SCR5.79845 GBP
250 SCR14.49613 GBP
500 SCR28.99225 GBP
1000 SCR57.98450 GBP
2000 SCR115.96900 GBP
5000 SCR289.92250 GBP
10000 SCR579.84500 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Seyşeller Rupisi
1 GBP17.24600 SCR
5 GBP86.23000 SCR
10 GBP172.46000 SCR
20 GBP344.92000 SCR
50 GBP862.30000 SCR
100 GBP1724.60000 SCR
250 GBP4311.50000 SCR
500 GBP8623.00000 SCR
1000 GBP17246.00000 SCR
2000 GBP34492.00000 SCR
5000 GBP86230.00000 SCR
10000 GBP172460.00000 SCR