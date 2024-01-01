100 Seyşeller rupisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile SCR → GBP çevirin

100 scr
5,73 gbp

1,000₨ SCR = 0,05728£ GBP

13:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05820,0598
Düşük0,05150,0515
Ortalama0,05560,0567
Değişim0.03%-3.23%
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1 SCR → GBP istatistikleri

SCR → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0582, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0556 oldu. SCR → GBP kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

SCR → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0598, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0567 oldu. SCR → GBP kurundaki değişiklik -3.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2261,5081,6660,94320,653
1 GBP1,17711,282107,341,7751,961,1124,301
1 USD0,9180,78183,7521,3851,530,86618,96
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İngiliz Pound Sterlini
1 SCR0,05728 GBP
5 SCR0,28639 GBP
10 SCR0,57278 GBP
20 SCR1,14556 GBP
50 SCR2,86389 GBP
100 SCR5,72778 GBP
250 SCR14,31945 GBP
500 SCR28,63890 GBP
1000 SCR57,27780 GBP
2000 SCR114,55560 GBP
5000 SCR286,38900 GBP
10000 SCR572,77800 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Seyşeller Rupisi
1 GBP17,45880 SCR
5 GBP87,29400 SCR
10 GBP174,58800 SCR
20 GBP349,17600 SCR
50 GBP872,94000 SCR
100 GBP1.745,88000 SCR
250 GBP4.364,70000 SCR
500 GBP8.729,40000 SCR
1000 GBP17.458,80000 SCR
2000 GBP34.917,60000 SCR
5000 GBP87.294,00000 SCR
10000 GBP174.588,00000 SCR