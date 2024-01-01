Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → AUD çevirin

1.000 scr
111,68 aud

1.00000 SCR = 0.11168 AUD

20:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0769589.38921.450921.651380.94755518.3577
1 GBP1.1697411.25975104.5621.69721.931691.1083921.4737
1 USD0.928550.793808183.00221.347251.533390.8798517.046
1 INR0.0111870.00956370.012047910.01623150.01847410.01060030.205368

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Avustralya Doları
1 SCR0.11168 AUD
5 SCR0.55838 AUD
10 SCR1.11676 AUD
20 SCR2.23352 AUD
50 SCR5.58380 AUD
100 SCR11.16760 AUD
250 SCR27.91900 AUD
500 SCR55.83800 AUD
1000 SCR111.67600 AUD
2000 SCR223.35200 AUD
5000 SCR558.38000 AUD
10000 SCR1116.76000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Seyşeller Rupisi
1 AUD8.95448 SCR
5 AUD44.77240 SCR
10 AUD89.54480 SCR
20 AUD179.08960 SCR
50 AUD447.72400 SCR
100 AUD895.44800 SCR
250 AUD2238.62000 SCR
500 AUD4477.24000 SCR
1000 AUD8954.48000 SCR
2000 AUD17908.96000 SCR
5000 AUD44772.40000 SCR
10000 AUD89544.80000 SCR