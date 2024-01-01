5.000 Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → AUD çevirin

5.000 scr
551,95 aud

1,000₨ SCR = 0,1104A$ AUD

12:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11420,1142
Düşük0,09860,0986
Ortalama0,10730,1087
Değişim2.89%-0.41%
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1 SCR → AUD istatistikleri

SCR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1142, en düşük 0,0986 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1073 oldu. SCR → AUD kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

SCR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1142, en düşük 0,0986 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1087 oldu. SCR → AUD kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08791,0361,5071,670,9420,753
1 GBP1,17511,277106,9611,7711,9621,10424,384
1 USD0,920,783183,751,3871,5360,86519,092
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Avustralya Doları
1 SCR0,11039 AUD
5 SCR0,55195 AUD
10 SCR1,10389 AUD
20 SCR2,20778 AUD
50 SCR5,51945 AUD
100 SCR11,03890 AUD
250 SCR27,59725 AUD
500 SCR55,19450 AUD
1000 SCR110,38900 AUD
2000 SCR220,77800 AUD
5000 SCR551,94500 AUD
10000 SCR1.103,89000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Seyşeller Rupisi
1 AUD9,05891 SCR
5 AUD45,29455 SCR
10 AUD90,58910 SCR
20 AUD181,17820 SCR
50 AUD452,94550 SCR
100 AUD905,89100 SCR
250 AUD2.264,72750 SCR
500 AUD4.529,45500 SCR
1000 AUD9.058,91000 SCR
2000 AUD18.117,82000 SCR
5000 AUD45.294,55000 SCR
10000 AUD90.589,10000 SCR