2.000 Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile SCR → AUD çevirin
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|1 SCR → AUD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1142
|0,1142
|Düşük
|0,0986
|0,0986
|Ortalama
|0,1073
|0,1087
|Değişim
|2.89%
|-0.41%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SCR → AUD istatistikleri
SCR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1142, en düşük 0,0986 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1073 oldu. SCR → AUD kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.
SCR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1142, en düşük 0,0986 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1087 oldu. SCR → AUD kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Avustralya Doları / Seyşeller Rupisi
|1 AUD
|9,18464 SCR
|5 AUD
|45,92320 SCR
|10 AUD
|91,84640 SCR
|20 AUD
|183,69280 SCR
|50 AUD
|459,23200 SCR
|100 AUD
|918,46400 SCR
|250 AUD
|2.296,16000 SCR
|500 AUD
|4.592,32000 SCR
|1000 AUD
|9.184,64000 SCR
|2000 AUD
|18.369,28000 SCR
|5000 AUD
|45.923,20000 SCR
|10000 AUD
|91.846,40000 SCR