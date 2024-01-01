10 bin Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → AUD çevirin

10.000 scr
1.088,77 aud

1,000₨ SCR = 0,1089A$ AUD

12:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11420,1142
Düşük0,09860,0986
Ortalama0,10720,1087
Değişim1.48%-1.77%
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1 SCR → AUD istatistikleri

SCR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1142, en düşük 0,0986 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1072 oldu. SCR → AUD kurundaki değişiklik 1.48 değerindeydi.

SCR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1142, en düşük 0,0986 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1087 oldu. SCR → AUD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08790,9991,5071,6690,93920,748
1 GBP1,17511,277106,9441,7711,9611,10424,384
1 USD0,920,783183,7431,3871,5360,86519,094
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Avustralya Doları
1 SCR0,10888 AUD
5 SCR0,54439 AUD
10 SCR1,08877 AUD
20 SCR2,17754 AUD
50 SCR5,44385 AUD
100 SCR10,88770 AUD
250 SCR27,21925 AUD
500 SCR54,43850 AUD
1000 SCR108,87700 AUD
2000 SCR217,75400 AUD
5000 SCR544,38500 AUD
10000 SCR1.088,77000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Seyşeller Rupisi
1 AUD9,18464 SCR
5 AUD45,92320 SCR
10 AUD91,84640 SCR
20 AUD183,69280 SCR
50 AUD459,23200 SCR
100 AUD918,46400 SCR
250 AUD2.296,16000 SCR
500 AUD4.592,32000 SCR
1000 AUD9.184,64000 SCR
2000 AUD18.369,28000 SCR
5000 AUD45.923,20000 SCR
10000 AUD91.846,40000 SCR