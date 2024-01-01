5 Seyşeller rupisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile SCR → ZAR çevirin

5 scr
6,44 zar

1,000₨ SCR = 1,289R ZAR

14:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SCR → ZAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SCR → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,36161,4044
Düşük1,20151,2015
Ortalama1,30231,3249
Değişim-3.54%-5.61%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SCR → ZAR istatistikleri

SCR → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3616, en düşük 1,2015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3023 oldu. SCR → ZAR kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

SCR → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4044, en düşük 1,2015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3249 oldu. SCR → ZAR kurundaki değişiklik -5.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09291,4581,5111,6730,93920,734
1 GBP1,17511,282107,4171,7751,9651,10324,352
1 USD0,9160,78183,7791,3841,5330,8618,993
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Güney Afrika Randı
1 SCR1,28883 ZAR
5 SCR6,44415 ZAR
10 SCR12,88830 ZAR
20 SCR25,77660 ZAR
50 SCR64,44150 ZAR
100 SCR128,88300 ZAR
250 SCR322,20750 ZAR
500 SCR644,41500 ZAR
1000 SCR1.288,83000 ZAR
2000 SCR2.577,66000 ZAR
5000 SCR6.444,15000 ZAR
10000 SCR12.888,30000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Seyşeller Rupisi
1 ZAR0,77590 SCR
5 ZAR3,87948 SCR
10 ZAR7,75896 SCR
20 ZAR15,51792 SCR
50 ZAR38,79480 SCR
100 ZAR77,58960 SCR
250 ZAR193,97400 SCR
500 ZAR387,94800 SCR
1000 ZAR775,89600 SCR
2000 ZAR1.551,79200 SCR
5000 ZAR3.879,48000 SCR
10000 ZAR7.758,96000 SCR