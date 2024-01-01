5.000 Türk lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → SCR çevirin

5.000 try
2.105,70 scr

1,000 TRY = 0,4211 SCR

02:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8981,4661,6440,97317,672
1 GBP1,1711,246103,9881,7141,9231,13920,672
1 USD0,9390,803183,4681,3761,5440,91416,592
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Türk lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → INR

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Seyşeller Rupisi
1 TRY0,42114 SCR
5 TRY2,10570 SCR
10 TRY4,21140 SCR
20 TRY8,42280 SCR
50 TRY21,05700 SCR
100 TRY42,11400 SCR
250 TRY105,28500 SCR
500 TRY210,57000 SCR
1000 TRY421,14000 SCR
2000 TRY842,28000 SCR
5000 TRY2.105,70000 SCR
10000 TRY4.211,40000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Türk Lirası
1 SCR2,37451 TRY
5 SCR11,87255 TRY
10 SCR23,74510 TRY
20 SCR47,49020 TRY
50 SCR118,72550 TRY
100 SCR237,45100 TRY
250 SCR593,62750 TRY
500 SCR1.187,25500 TRY
1000 SCR2.374,51000 TRY
2000 SCR4.749,02000 TRY
5000 SCR11.872,55000 TRY
10000 SCR23.745,10000 TRY