10 bin Türk lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → SCR çevirin

10.000 try
4.203,64 scr

1,000 TRY = 0,4204 SCR

02:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8961,4661,6450,97417,672
1 GBP1,1711,246103,9861,7151,9241,13920,672
1 USD0,9390,803183,4661,3761,5440,91416,592
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Seyşeller Rupisi
1 TRY0,42036 SCR
5 TRY2,10182 SCR
10 TRY4,20364 SCR
20 TRY8,40728 SCR
50 TRY21,01820 SCR
100 TRY42,03640 SCR
250 TRY105,09100 SCR
500 TRY210,18200 SCR
1000 TRY420,36400 SCR
2000 TRY840,72800 SCR
5000 TRY2.101,82000 SCR
10000 TRY4.203,64000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Türk Lirası
1 SCR2,37889 TRY
5 SCR11,89445 TRY
10 SCR23,78890 TRY
20 SCR47,57780 TRY
50 SCR118,94450 TRY
100 SCR237,88900 TRY
250 SCR594,72250 TRY
500 SCR1.189,44500 TRY
1000 SCR2.378,89000 TRY
2000 SCR4.757,78000 TRY
5000 SCR11.894,45000 TRY
10000 SCR23.788,90000 TRY