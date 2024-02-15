Singapur dolarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → SCR çevirin

1.000 sgd
10.214,30 scr

1.00000 SGD = 10.21430 SCR

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.9474218.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1081821.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8796517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01059740.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Seyşeller Rupisi
1 SGD10.21430 SCR
5 SGD51.07150 SCR
10 SGD102.14300 SCR
20 SGD204.28600 SCR
50 SGD510.71500 SCR
100 SGD1021.43000 SCR
250 SGD2553.57500 SCR
500 SGD5107.15000 SCR
1000 SGD10214.30000 SCR
2000 SGD20428.60000 SCR
5000 SGD51071.50000 SCR
10000 SGD102143.00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Singapur Doları
1 SCR0.09790 SGD
5 SCR0.48951 SGD
10 SCR0.97902 SGD
20 SCR1.95805 SGD
50 SCR4.89512 SGD
100 SCR9.79024 SGD
250 SCR24.47560 SGD
500 SCR48.95120 SGD
1000 SCR97.90240 SGD
2000 SCR195.80480 SGD
5000 SCR489.51200 SGD
10000 SCR979.02400 SGD