Yeni Zelanda dolarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → SCR çevirin

1.000 nzd
8.120,15 scr

1.00000 NZD = 8.12015 SCR

16:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0757589.31311.453071.652460.9473518.3664
1 GBP1.1694711.25815104.4571.699451.932641.107921.4805
1 USD0.929550.794818183.0241.350751.53610.8806517.0731
1 INR0.01119660.009573350.012044710.01626940.01850190.01060720.205641

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Yeni Zelanda dolarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Seyşeller Rupisi
1 NZD8.12015 SCR
5 NZD40.60075 SCR
10 NZD81.20150 SCR
20 NZD162.40300 SCR
50 NZD406.00750 SCR
100 NZD812.01500 SCR
250 NZD2030.03750 SCR
500 NZD4060.07500 SCR
1000 NZD8120.15000 SCR
2000 NZD16240.30000 SCR
5000 NZD40600.75000 SCR
10000 NZD81201.50000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 SCR0.12315 NZD
5 SCR0.61575 NZD
10 SCR1.23150 NZD
20 SCR2.46300 NZD
50 SCR6.15750 NZD
100 SCR12.31500 NZD
250 SCR30.78750 NZD
500 SCR61.57500 NZD
1000 SCR123.15000 NZD
2000 SCR246.30000 NZD
5000 SCR615.75000 NZD
10000 SCR1231.50000 NZD