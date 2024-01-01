10 bin Seyşeller rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → NZD çevirin

10.000 scr
1.115,66 nzd

1,000₨ SCR = 0,1116$ NZD

14:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12560,1256
Düşük0,10940,1094
Ortalama0,11850,1188
Değişim-5.35%-8.44%
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1 SCR → NZD istatistikleri

SCR → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1256, en düşük 0,1094 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1185 oldu. SCR → NZD kurundaki değişiklik -5.35 değerindeydi.

SCR → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1256, en düşük 0,1094 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1188 oldu. SCR → NZD kurundaki değişiklik -8.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,3151,5091,6680,94120,707
1 GBP1,17711,283107,4511,7761,9631,10724,366
1 USD0,9170,78183,761,3841,530,86318,993
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 SCR0,11157 NZD
5 SCR0,55783 NZD
10 SCR1,11566 NZD
20 SCR2,23132 NZD
50 SCR5,57830 NZD
100 SCR11,15660 NZD
250 SCR27,89150 NZD
500 SCR55,78300 NZD
1000 SCR111,56600 NZD
2000 SCR223,13200 NZD
5000 SCR557,83000 NZD
10000 SCR1.115,66000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Seyşeller Rupisi
1 NZD8,96327 SCR
5 NZD44,81635 SCR
10 NZD89,63270 SCR
20 NZD179,26540 SCR
50 NZD448,16350 SCR
100 NZD896,32700 SCR
250 NZD2.240,81750 SCR
500 NZD4.481,63500 SCR
1000 NZD8.963,27000 SCR
2000 NZD17.926,54000 SCR
5000 NZD44.816,35000 SCR
10000 NZD89.632,70000 SCR