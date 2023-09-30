1 Yeni Zelanda dolarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → SCR çevirin

1 nzd
8,49 scr

1.00000 NZD = 8.48646 SCR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → SCR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 SCR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Zelanda dolarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → JPY

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plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Seyşeller Rupisi
1 NZD8.48646 SCR
5 NZD42.43230 SCR
10 NZD84.86460 SCR
20 NZD169.72920 SCR
50 NZD424.32300 SCR
100 NZD848.64600 SCR
250 NZD2121.61500 SCR
500 NZD4243.23000 SCR
1000 NZD8486.46000 SCR
2000 NZD16972.92000 SCR
5000 NZD42432.30000 SCR
10000 NZD84864.60000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 SCR0.11783 NZD
5 SCR0.58918 NZD
10 SCR1.17835 NZD
20 SCR2.35670 NZD
50 SCR5.89175 NZD
100 SCR11.78350 NZD
250 SCR29.45875 NZD
500 SCR58.91750 NZD
1000 SCR117.83500 NZD
2000 SCR235.67000 NZD
5000 SCR589.17500 NZD
10000 SCR1178.35000 NZD